Em jogo eletrizante, Bélgica elimina o Senegal com direito a gol salvador no fim

Em um jogo emocionante, com direito a uma incrível reviravolta nos minutos finais, a Bélgica derrotou por 3 a 2 Senegal, na prorrogação, na tarde desta quarta (1º), no Lumen Field, em Seattle (EUA), e avançou para as oitavas de final da Copa do Mundo 2026. O próximo adversário será o vencedor do confronto entre EUA e Bósnia e Herzegovina, que se enfrentam na noite desta quarta.

O primeiro tempo foi marcado pela superioridade do Senegal. A seleção africana criou as melhores oportunidades desde os minutos iniciais, com intensidade na pressão e velocidade pelos lados do campo. Sadio Mané obrigou Courtois a fazer boa defesa, enquanto Ismaila Sarr acertou a trave em uma cabeçada. Aos 24 minutos, após a bola bater na trave em nova investida senegalesa, Diarra aproveitou o rebote dentro da área e finalizou para abrir o placar no Lumen Field, em Seattle.

A Bélgica encontrou muitas dificuldades para furar a marcação adversária e pouco produziu. De Bruyne tentou comandar a criação, mas a equipe mostrou pouca criatividade e raramente conseguiu levar perigo real ao goleiro Mory Diaw. As principais tentativas vieram em finalizações de De Cuyper e Trossard, ambas defendidas sem problemas.

Segundo tempo frenético

No segundo tempo, o Senegal ampliou a vantagem logo aos seis minutos. Após um lançamento preciso, Ismaila Sarr dominou no peito dentro da área e acertou um chute forte, sem chances para Courtois, fazendo 2 a 0. A Bélgica tentou reagir e o técnico Rudi Garcia promoveu mudanças, sacando De Bruyne e Doku, os melhores do time, em uma tentativa desesperada, portanto. Porém, apesar das alterações, a seleção europeia continuou com dificuldades para criar oportunidades claras diante da defesa senegalesa.

Nos minutos finais, a Bélgica teve mais posse de bola e passou a rondar mais a área rival, mas seguiu esbarrando na forte marcação e nas defesas seguras de Mory Diaw. Os africanos administravam a vantagem com tranquilidade, explorando os contra-ataques. Mas recuaram demais e a conta veio.

Aos 41, porém, Lukaku recolocou os belgas no páreo. Depois de muita pressão, o veterano atacante aproveitou cruzamento da direita de Meunier e desviou de pé direito para diminuir a contagem e elevar o clima nos minutos finais. Aliás, a explosão belga veio aos 44, quando Trossard achou Tielemans na área para cabecear na saída do goleiro e deixar tudo igual. Alívio de um lado, decepção do outro.

Na prorrogação, porém, os dois times, visivelmente exaustos, diminuíram drasticamente o ritmo de jogo e poucas jogadas claras de gol foram criadas. Mas a emoção estava reservada para o minuto final. Após revisão do VAR, aos 15 minutos, o árbitro deu pênalti em Tielemans. O próprio bateu e garantiu a vitória e a classificação emocionante.

BÉLGICA 3 x 2 SENEGAL

Copa do Mundo — 16 avos de final

Data-Hora: quarta-feira, 1º de julho de 2026, às 17h (de Brasília)

Local: Lumen Field, Seatlle (EUA)

Público presente: 66.925 pessoas

Gols: Diarra, 24’/1ºT (0-1); Ismaila Sarr, 6’/2ºT (0-2); Lukaku, 41’/2ºT (1-2); Tielemans, 44’/2ºT (2-2); Tielemans, de pênalti, 15’/2ºT prorrogação (3-2)

BÉLGICA: Courtois; Castagne, Mechele, Theate e De Cuyper (Meunier, 33’/2ºT); Vanaken (Moreira, 18’/2ºT) e Tielemans; Trossard (Onana, 4’/2ºT prorrogação), De Bruyne (Raskin, 10’/2ºT) e Doku (Lukebakio, 10’/2ºT); De Ketelaere (Lukaku, intervalo). Técnico: Rudi Garcia.

SENEGAL: Mory Diaw; Diatta, Ciss, Niakhaté e Jakobs (Diouf, 2’/1ºT prorrogação); Gana Gueye (Bara Sapoko Ndiaye, 5’/1ºT prorrogação), Pape Gueye (Camara, 21’/2ºT) e Diarra (Pepe Matar Sarr, 28’/2ºT); Iliman Ndiaye (Mbaye, 28’/2ºT), Mané (Jackson, 2’/1ºT prorrogação) e Ismaila Sarr; Técnico: Pape Thiaw.

Árbitro: Said Martínez (Honduras)

Assistentes: Walter López e Christian Ramírez (ambos de Honduras)

VAR: Guillermo Pacheco (México)

Cartões Amarelos: Mechele (Bélgica); Camara (Senegal)

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