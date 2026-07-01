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Argentina tem dúvida na lateral para partida contra Cabo Verde

Argentina tem dúvida na lateral para partida contra Cabo Verde
Argentina tem dúvida na lateral para partida contra Cabo Verde -

A Argentina está em reta final para o o seu compromisso contra Cabo Verde, pela segunda fase da Copa do Mundo, na próxima sexta-feira (03). Para definir a equipe que vai a campo, o técnico Lionel Scaloni conta com alguns retornos importantes e tem apenas uma dúvida no time.

Recuperado de lesão, o lateral-esquerdo Nicolas Tagliafico voltou a atuar como titular contra a Jordânia, no encerramento da fase de grupos. Entretanto, Facundo Molina atuou na posição contra Argélia e Áustria e conseguiu destaque, tendo a oportunidade de voltar ao time após ser poupado contra os asiáticos.

Por outro lado, Scaloni conta com o retorno de Cuti Romero na defesa. O zagueiro ficou de fora da última partida da Argentina por conta de um incômodo no joelho direito. Entretanto, treinou normalmente com a equipe nos últimos dias e deve voltar ao time titular contra Cabo Verde.

Por fim, no ataque, Lautaro Martínez deve permanecer na equipe. Na partida contra a Jordânia, Scaloni poupou Messi e iniciou com o jogador da Internazionale e Julián Álvarez no setor. Porém, Martínez vem tendo uma melhor performance no torneio e deve seguir como titular.

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