Criticado, Infantino já deu uma volta e meia ao mundo a bordo de jatinho na Copa

Presença constante nos estádios da Copa do Mundo 2026, Gianni Infantino, presidente da Fifa, está no alvo de uma polêmica. Embora sua presença nos jogos não possa ser criticada, seu impacto ambiental tem provocado consideráveis ​​críticas.

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O comandante da entidade já percorreu 61.394 quilômetros, o equivalente a uma volta e meia ao mundo desde o início da competição.

Considerando que a competição começou em 11 de junho, isso representa quase 3 mil quilômetros a cada 24 horas. Para efeito de comparação, é como se ele estivesse viajando diariamente de Brasília para Lima (Peru). Além disso, uma hora de uso do avião de Infantino é capaz de emitir o que um ser humano médio emite em um ano inteiro.

Aliás, a Copa do Mundo 2026, que foi divulgada como “a mais verde da história”, tem grandes chances de se tornar a competição mais poluente de sempre. E os voos de Infantino não estão ajudando.

Como a competição está sendo disputada em três países diferentes, as distâncias percorridas pelas equipes entre as partidas estão aumentando.

Veja vídeo:

Um post compartilhado por HugoDécrypte (@hugodecrypte)

O jornalista francês Hugo Décrypte, inclusive, fez um gráfico animado em seu perfil no Instagram para ilustrar a movimentação de Infantino. Nos comentários, muitos internautas reclamam das contradições ambientais por parte da Fifa.

“Acima de tudo, recicle e não vá de avião”, escreveu um. “Devemos priorizar o transporte público”, publicou outro.

Resta saber, portanto, se Gianni Infantino continuará com suas incessantes viagens de avião ou se dará ouvidos aos torcedores e ao mundo.

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