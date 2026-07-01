Artilheiros da Premier League, Haaland e Igor Thiago podem se reencontrar na Copa

Brasil e Noruega se enfrentam neste domingo (5) pelas oitavas de final da Copa do Mundo, em Nova Jersey (EUA). O duelo tem a possibilidade de ter o duelo dois maiores goleadores da Premier League na última temporada: Igor Thiago, atuando pelo Brentford, com 22 gols, e Erling Haalang, do Manchester City, com 27.

Igor Thiago atuou como titular na estreia do Brasil no empate por 1 a 1 contra Marrocos, mas depois não teve mais oportunidades. Mesmo assim, o atacante aguarda por novas oportunidades, se tornando uma opção com as recentes lesões do elenco. Do outro lado, Haaland vem sendo um dos principais nomes do time norueguês. Ele é um dos artilheiros da competição, com 5 gols, apenas 1 atrás de Mbappé e Messi.

Dos 22 gols na Premier, Igor Thiago anotou dois de cabeça, cinco com a perna direita e sete com a esquerda, além de oito tentos de pênalti. Em cinco dessas partidas, ele marcou dois gols, e em uma delas, fez seu primeiro hat-trick na competição.

Além disso, o camisa 25 quebrou um recorde entre atletas brasileiros e bateu a marca de gols que pertencia a Roberto Firmino, Gabriel Martinelli e Matheus Cunha. Afinal, o jogador marcou 15 gols em uma mesma temporada. Com o sucesso, Igor entrou na lista de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira.

O atacante, aliás, chegou à Premier League em julho de 2024, comprado pelo Brentford por cerca de 30 milhões de libras (R$ 212 milhões à época). Revelado pelo Cruzeiro, ele começou a se destacar no Ludogorets, da Bulgária, quando marcou 21 gols em 52 jogos. Na sequência no Club Brugge, da Bélgica: logo na sua primeira temporada, ele fez 29 gols em 55 partidas.

Números expressivos de Igor Thiago e Haaland

Dados do Flashscore apontam que Erling Haaland e Igor Thiago chegam ao duelo entre Brasil e Noruega com alto engajamento na temporada 2025/26. Entre os convocados desta Copa do Mundo, Haaland somou 20,3 milhões de acessos ao seu perfil na plataforma (métrica Open Details). O norueguês ocupa o quarto lugar do ranking global, atrás apenas de Kylian Mbappé (28,7 milhões), Lamine Yamal (26,8 milhões) e Cristiano Ronaldo (22,6 milhões).

Já Igor Thiago registrou 13,6 milhões de Open Details, tornando-se o segundo brasileiro mais acessado. Ele está atrás apenas de Vinicius Junior (15,7 milhões) e à frente de Raphinha (12,2 milhões), Endrick (11,8 milhões), Neymar (10,3 milhões) e Matheus Cunha (10,0 milhões).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.