Heróis da Bélgica discutiram feio em campo antes da virada histórica sobre Senegal

A vitória da Bélgica sobre Senegal que valeu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo teve um momento de forte tensão entre dois dos principais jogadores da equipe. No segundo tempo, com o placar ainda apontando 2 a 0 para os africanos, Tielemans e Trossard quase saíram no braço. O desentendimento ocorreu poucos segundos antes da pausa para hidratação e obrigou companheiros de equipe a separá-los rapidamente.
Tielemans, inclusive, foi quem começou a bater boca com o colega, reclamando possivelmente de não tocar a bola. Raskin e Lukaku precisaram conter o camisa 8, capitão da equipe, durante a discussão. Como o jogo estava interrompido por causa da parada de hidratação, o técnico Rudi Garcia entrou em campo para “escoltar” o esquentadinhos.
Na sequência, a seleção belga mudou a postura e buscou o empate nos minutos finais. Trossard e Tielemans, inclusive, se “encontraram” no segundo gol, aos 44 minutos do segundo tempo, quando o primeiro cruzou para o segundo cabecear e levar o jogo para a prorrogação. No último minuto, Tielemans, de pênalti, garantiu a classificação.
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