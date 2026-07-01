Heróis da Bélgica discutiram feio em campo antes da virada histórica sobre Senegal

Tielemans, inclusive, foi quem começou a bater boca com o colega, reclamando possivelmente de não tocar a bola. Raskin e Lukaku precisaram conter o camisa 8, capitão da equipe, durante a discussão. Como o jogo estava interrompido por causa da parada de hidratação, o técnico Rudi Garcia entrou em campo para “escoltar” o esquentadinhos.

Na sequência, a seleção belga mudou a postura e buscou o empate nos minutos finais. Trossard e Tielemans, inclusive, se “encontraram” no segundo gol, aos 44 minutos do segundo tempo, quando o primeiro cruzou para o segundo cabecear e levar o jogo para a prorrogação. No último minuto, Tielemans, de pênalti, garantiu a classificação.