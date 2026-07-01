Olise avalia futuro e pode deixar o Bayern após a Copa do Mundo

O futuro de Michael Olise no Bayern de Munique está em aberto. Embora a diretoria do clube tenha reforçado em diversas ocasiões que não pretende negociar o atacante nesta janela de transferências, o próprio jogador estaria avaliando os próximos passos da carreira. De acordo com informações divulgadas pelo jornal Bild, nesta quarta-feira (1º de julho), Olise considera a possibilidade de deixar o futebol alemão após duas temporadas no Bayern.

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Nesse período, conquistou todos os títulos nacionais possíveis, mas ainda não conseguiu alcançar o principal objetivo do clube: vencer a Champions.

Apesar das especulações, o francês não pretende comentar o assunto neste momento. O foco do atacante está totalmente voltado para a disputa da Copa do Mundo de 2026.

Olise vem sendo um dos destaques da seleção francesa ao longo da competição e ocupa papel importante na equipe, que aparece entre as favoritas ao título da Copa do Mundo. Enquanto estiver concentrado com a França, o jogador deve adiar qualquer definição sobre seu futuro no Bayern.

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