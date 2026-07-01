Copa da emoção: 66% dos jogos de mata-mata são decididos no finalzinho

Não está faltando emoção no início do mata-mata da Copa do Mundo. Afinal, a maioria dos jogos vem sendo decidida nos últimos cinco minutos. Só nesta quarta-feira (01/07), Inglaterra e Bélgica viraram na base da raça, avançaram às oitavas de final e deixaram adversários africanos pelo caminho.

No total, seis das nove partidas (o equivalente a 66%) tiveram ao menos um gol na reta final. São oito bolas na rede desta forma em um total de 24. Ainda restam, claro, sete confrontos para finalizar a segunda fase. Portanto, esse número pode aumentar até sexta-feira à noite.

O Brasil entra nessa lista, já que o gol decisivo de Gabriel Martinelli, contra o Japão, saiu aos 51 minutos do segundo tempo. Próximo adversário da Seleção, a Noruega também precisou suar para derrotar a Costa do Marfim, com gol do artilheiro Haaland aos 45.

Veja quais foram os gols no fim:

Canadá (1) – Eustáquio fez o único gol do jogo contra a África do Sul aos 45 minutos do segundo tempo.

Brasil (1) – virou sobre o Japão com gol de Martineli no último minuto dos acréscimos

Marrocos (1) – Diop empatou aos 45 da segunda etapa e depois bate a Holanda nos pênaltis

Noruega (1) – faltando 5 minutos, Haaland aproveitou cruzamento da direita e resolveu a parada

Inglaterra (1) – Harry Kane marcou duas vezes sobre RD Congo – a segunda aos 40 minutos

Bélgica (3) – fez dois gols nos últimos minutos, levou para prorrogação e derrotou Senegal também no fim, de pênalti

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