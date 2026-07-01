Presidente de Cabo Verde rechaça favoritismo da Argentina e acredita na vitória: “Tudo é possível”

Na expectativa para o maior jogo da sua história, Cabo Verde se prepara para enfrentar a atual campeã mundial, Argentina, na próxima sexta-feira (03). Apesar de ser uma azarona no duelo, os Tubarões Azuis acreditam que podem surpreender e fazer ainda mais história no Mundial.

Um dos que se mostram mais otimistas é o presidente do país, José Maria Neves. a seleção pode conseguir a vitória pelo placar mínimo. Em entrevista à BBC, o mandatário afirmou que os Tubarões podem surpreender por conta das baixas expectativas que possui sobre uma possível classificação.

“Acho que Cabo Verde pode vencer a Argentina por 1 a 0. Estamos jogando para ganhar. Quando as expectativas sobre uma equipe são baixas e ela tem vontade de vencer, tudo é possível. Uma pequena nação como Cabo Verde deve sempre buscar surpreender as pessoas. Temos 100% de chances de vencer a Argentina”, destacou.

Além disso, Neves recordou que os Tubarões chegaram à Copa do Mundo para escrever o próprio destino e encarar campeões, como Espanha e Uruguai. Por fim, o presidente ressalta que a seleção possui o mesmo desejo de seguir no Mundial.

“Fomos a esta Copa do Mundo para escrever nosso próprio destino, que era enfrentar os campeões. Vamos jogar contra a Argentina e contra Messi com a mesma determinação, a mesma vontade e o desejo de vencer para seguir à próxima fase”, pontuou.

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