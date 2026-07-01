Thierry Henry se derrete por craque da França: “Jogador mais importante do time”

Considerada como uma das grandes favoritas ao título da Copa do Mundo, a França segue seu caminho rumo a mais uma final. No jogo da fase 16 avos de final, a França não encontrou dificuldades para superar a Suécia e se classificar para as oitavas com uma vitória por 3 a 0.

O triunfo sobre a Suécia foi a quarta em quatro jogos para a França nesta Copa, e contou com mais uma atuação de Michael Olise, que deu mais duas assistências para gols, e lidera a estatística dentre todos os jogadores na competição.

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Por isso, o ex-jogador e campeão do mundo com a França em 1998, Thierry Henry, se derreteu em elogios ao falar de Olise. Segundo Henry, apesar de todo destaque recair sobre Mbappé e Dembélé, Olise é o jogador mais importante para fazer a França funcionar dentro de campo.

“Ele é um monstro, enxerga as coisas muito rápido e de uma forma diferente dos outros. Jogadores tão tecnicamente talentosos quanto ele às vezes se esquecem de suas obrigações defensivas, mas não ele”, iniciou Henry, que seguiu elogiando o jogador, que esteve no seu comando nos Jogos Olímpicos de 2024, em Paris:

“Tive o privilégio de treiná-lo. Nos treinos, eu tentava me conter para não dizer ‘Uau!‘ , porque, como treinador, isso simplesmente não se faz. Eu dizia aos meus assistentes: ‘Vocês viram isso?’. Ele está em outro nível. O MVP (Jogador Mais Valioso) sempre será Kylian por causa de sua capacidade de decisão. Mas o jogador mais importante é Michael Olise”, pontuou Henry para a ‘Fox Sports’.

Com Olise e companhia, a França volta a entrar em campo no próximo dia 4 de julho, sábado, para o jogo de oitavas de final. Os franceses terão pela frente o Paraguai, que eliminou a Alemanha nos pênaltis, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, às 18h (de Brasília). Quem avançar, enfrenta o vencedor de Canadá e Marrocos, que jogam também no sábado, mas às 14h (de Brasília).

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