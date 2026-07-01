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Botafogo oficializa saída definitiva de John Textor do Conselho da SAF

Botafogo oficializa saída definitiva de John Textor do Conselho da SAF
Botafogo oficializa saída definitiva de John Textor do Conselho da SAF -

O Botafogo comunicou de forma oficial a destituição imediata do empresário norte-americano John Textor do Conselho de Administração da SAF. A decisão ocorreu na noite desta quarta-feira (1º), após a realização de uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) ocorrida na última segunda-feira. Além do principal acionista da companhia desportiva, deixam os seus respectivos cargos os conselheiros Kevin Weston e Jordan Eliott Fikesenbaum.

O clube alvinegro informou que a assembleia contou com a participação de 100% do capital votante da empresa. Dessa forma, tanto a Eagle Holding, proprietária de 90% das ações, quanto o clube associativo, que retém os 10% restantes, assinaram a resolução. De acordo com a nota oficial divulgada pela diretoria, os sócios adotaram essa medida drástica para eliminar quaisquer dúvidas jurídicas sobre as figuras que comandam a gestão diária da instituição.

Novos nomes assumem o comando da SAF do Botafogo

Para preencher as vagas abertas no comitê diretivo, os acionistas realizaram uma nova votação e elegeram três nomes para o Conselho de Administração. Os profissionais Estevão Prates Benincá, Ricardo Menezes Mello e Carlos Thiago Cesario Alvim assumem os postos de liderança de forma imediata.

Além da reestruturação no setor administrativo principal, a cúpula do Botafogo definiu mudanças estratégicas na fiscalização interna da empresa. Os acionistas indicaram Fernando José Ferreira Gomes Damasceno e Pedro Marcelo Luzardo Aguiar como os novos membros efetivos do Conselho Fiscal da SAF.

Histórico do processo jurídico e afastamento do empresário

O afastamento de John Textor do controle operacional da SAF do Botafogo começou no dia 23 de abril deste ano. Na ocasião, o Tribunal Arbitral da Fundação Getúlio Vargas (FGV) determinou a saída do dirigente após uma série de questionamentos e litígios internos.

Desde a primeira decisão arbitral desfavorável, o investidor norte-americano aciona diferentes esferas do Poder Judiciário brasileiro para tentar anular o veredito e retomar as suas funções administrativas no futebol. A nova deliberação da assembleia geral, contudo, cria mais uma barreira política e corporativa contra as pretensões de retorno do empresário.

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