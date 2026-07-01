Botafogo oficializa saída definitiva de John Textor do Conselho da SAF

O Botafogo comunicou de forma oficial a destituição imediata do empresário norte-americano John Textor do Conselho de Administração da SAF. A decisão ocorreu na noite desta quarta-feira (1º), após a realização de uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) ocorrida na última segunda-feira. Além do principal acionista da companhia desportiva, deixam os seus respectivos cargos os conselheiros Kevin Weston e Jordan Eliott Fikesenbaum.

O clube alvinegro informou que a assembleia contou com a participação de 100% do capital votante da empresa. Dessa forma, tanto a Eagle Holding, proprietária de 90% das ações, quanto o clube associativo, que retém os 10% restantes, assinaram a resolução. De acordo com a nota oficial divulgada pela diretoria, os sócios adotaram essa medida drástica para eliminar quaisquer dúvidas jurídicas sobre as figuras que comandam a gestão diária da instituição.

Novos nomes assumem o comando da SAF do Botafogo

Para preencher as vagas abertas no comitê diretivo, os acionistas realizaram uma nova votação e elegeram três nomes para o Conselho de Administração. Os profissionais Estevão Prates Benincá, Ricardo Menezes Mello e Carlos Thiago Cesario Alvim assumem os postos de liderança de forma imediata.

Além da reestruturação no setor administrativo principal, a cúpula do Botafogo definiu mudanças estratégicas na fiscalização interna da empresa. Os acionistas indicaram Fernando José Ferreira Gomes Damasceno e Pedro Marcelo Luzardo Aguiar como os novos membros efetivos do Conselho Fiscal da SAF.

Histórico do processo jurídico e afastamento do empresário

O afastamento de John Textor do controle operacional da SAF do Botafogo começou no dia 23 de abril deste ano. Na ocasião, o Tribunal Arbitral da Fundação Getúlio Vargas (FGV) determinou a saída do dirigente após uma série de questionamentos e litígios internos.

Desde a primeira decisão arbitral desfavorável, o investidor norte-americano aciona diferentes esferas do Poder Judiciário brasileiro para tentar anular o veredito e retomar as suas funções administrativas no futebol. A nova deliberação da assembleia geral, contudo, cria mais uma barreira política e corporativa contra as pretensões de retorno do empresário.

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