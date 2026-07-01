Real Madrid oferece Camavinga ao Manchester City, diz jornal

Eduardo Camavinga pode estar próximo de encerrar sua passagem pelo Real Madrid. Depois de uma temporada abaixo das expectativas, o meio-campista francês perdeu espaço na equipe e ficou fora da convocação da França para a Copa do Mundo de 2026. Agora, sua saída do clube espanhol ganhou força.

LEIA MAIS: Olise avalia futuro e pode deixar o Bayern após a Copa do Mundo

De acordo com informações divulgadas pelo jornal Marca, nesta quarta-feira (1º de julho), o Real Madrid já teria oferecido o jogador ao Manchester City. O clube inglês analisa a possibilidade de avançar na negociação, mesmo após ter reforçado recentemente o meio-campo com a contratação de Elliot Anderson junto ao Nottingham Forest.

A diretoria merengue vê uma eventual venda como uma oportunidade de aumentar a margem financeira para seguir ativa no mercado de transferências. A intenção é arrecadar recursos para investir em novos reforços para o elenco.

Atualmente, Camavinga está avaliado em cerca de 50 milhões de euros (R$ 296,5 milhões). No entanto, o Real Madrid acredita que pode conseguir uma quantia superior, principalmente levando em conta o poder financeiro dos clubes da Premier League.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.