Vitinha, sobre líderes de Portugal e Croácia: “Que a lenda a se despedir seja Modric”

O meia Vitinha destacou a dimensão do confronto entre Portugal e Croácia, nesta quinta-feira (2), pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo. Afinal, será o adeus de Cristiano Ronaldo ou Luka Modric do torneio. Aos 41 e 40 anos, respectivamente, os dois ícones do futebol mundial se encontram em um duelo que simboliza o fim de uma era.

De acordo com o camisa 23 lusitano, a equipe está disposta a se entregar totalmente em campo para garantir uma vaga entre as 16 principais seleções do Mundial.

“São duas lendas. Tive mais tempo de jogar com o Cristiano, é um orgulho. Um deles terminará a trajetória amanhã (quinta), e espero que seja o Modric”, declarou.

Vitinha também minimizou comparações entre seu estilo e o de Modric, ressaltando que o foco está em ajudar Portugal a seguir na competição.

“Modric é uma referência para mim por ser meia. Falar sobre ser parecido com ele, deixo para as pessoas. É um prazer jogar contra ele”, disse.

Seleção portuguesa chega sob pressão

A seleção portuguesa chega às eliminatórias após uma campanha irregular na fase de grupos. Ficou em segundo lugar no Grupo K, com uma goleada por 5 a 0 sobre o Uzbequistão, mas também com empates diante da RD Congo (1 a 1) e da Colômbia (0 a 0).

Apesar das oscilações do time comandado por Roberto Martínez, Vitinha pediu que os torcedores mantenham o apoio, reforçando que a união entre equipe e torcida será fundamental.

“Compreendo as críticas, mas peço que acreditem em nós. Temos muita ambição de vencer pelo país, pelo Cristiano Ronaldo e pelo Diogo Jota”, concluiu o meia.

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