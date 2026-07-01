Fim da linha: Edinson Cavani não é mais jogador do Boca Juniors

Pouco menos de três anos depois de sua chegada, o atacante Edinson Cavani encerrou sua passagem pelo Boca Juniors. Ao menos, é o que aponta a imprensa da Argentina através do portal ‘TyC Sports’.

Nos canais oficiais do clube de Buenos Aires, não houve qualquer posicionamento sobre a situação envolvendo o atacante uruguaio de 39 anos. Todavia, nos últimos dias, a insatisfação do jogador com a redução de oportunidades foi ponto determinante para a decisão. Algo que ocorria com Claudio Úbeda e tudo indica que se repetiria com Rodolfo Arruabarrena.

Em julho de 2023, Cavani foi anunciado para sua primeira experiência na América do Sul como mais um badalado reforço do Boca Juniors. Contratação essa que teve frutos mais notórios na temporada seguinte, já que o artilheiro de Napoli, PSG e seleção do Uruguai marcou 20 gols e deu duas assistências em 39 compromissos.

Todavia, nos anos em que seguiram, questões físicas foram as maiores inimigas de Cavani na busca por maior regularidade. Além disso, alguns lances em particular ajudaram a “queimar” seu filme na representação de La Boca. Como, por exemplo, o incrível gol perdido na partida da eliminatória contra o Alianza Lima, em La Bombonera, no mata-mata onde o Boca caiu nas penalidades. A saber, a queda aconteceu antes mesmo da fase de grupos da Libertadores em 2025.

Enquanto um sai, o outro deve voltar

Por outro lado, as conversas entre a diretoria boquense e o Independiente Rivadavia tiveram bom avanço por acordo na contratação do colombiano Sebastián Villa. Na mesa, uma proposta de seis milhões de dólares (R$ 31,1 milhões) para o atacante de 30 anos defender novamente o clube da capital argentina.

Em relação ao jogador, a postura está claramente voltada para colaborar pela concretização da transferência. Ao ponto, inclusive, de ter manifestado diretamente sua vontade para o presidente do Independiente Rivadavia, Daniel Vila.

Nome que tem histórico também na seleção colombiana, Sebastián Villa tem história antiga com o Boca Juniors. De 2018 a 2023, ele defendeu as cores azul e ouro em 172 jogos com retrospecto considerável: 32 assistências, 29 gols e sete títulos.

Se, dentro de campo, o colombiano dava pouco espaço para dúvida, o fator extracampo foi determinante para encurtar sua história no Boca. Após ser condenado por violência de gênero, em junho de 2023, o jogador foi afastado das atividades do elenco principal e conseguiu, na justiça, a rescisão indireta.

Tamanha foi a indisposição entre as partes que uma batalha nos tribunais começou onde o Boca Juniors chegou a processar Villa por abandono de trabalho em ação que segue em curso na justiça argentina.

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