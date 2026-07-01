Além de Haaland: conheça o valor de mercado da Noruega, rival do Brasil

A seleção da Noruega será até o momento a mais valiosa que a Seleção Brasileira vai enfrentar na Copa do Mundo. Os noruegueses contam com o astro Erling Haaland, artilheiro da seleção e do Manchester City. Além do atacante, a equipe tem outros nomes de peso do cenário europeu no elenco.

Dados do Transfermarkt apontam que o elenco da Noruega vale cerca de 590 milhões de euros. A cifra supera os 447 milhões de euros de Marrocos, oponente anterior do Brasil, e os 270,8 milhões de euros do Japão, que deu trabalho à Seleção Brasileira na fase de 16 avos de final.

LEIA MAIS: Técnico da Noruega esclarece frase sobre Ancelotti

Como já se sabe, Haaland lidera a lista dos atletas noruegueses mais caros, com valor de mercado de 200 milhões de euros. O atacante, portanto, divide com o espanhol Lamine Yamal, do Barcelona, o topo do ranking de jogadores mais valiosos do futebol mundial.

O meia Martin Odegaard, do Arsenal, é o segundo atleta mais valorizado da seleção norueguesa, com um valor de mercado de 65 milhões de euros. Aliás, os Viking contam com nomes como Jorgen Strand Larsen, do Crystal Palace, e Alexander Sorloth, atacante do Atlético de Madrid.

Do outro lado, a Seleção Brasileira vale 928 milhões de euros e ocupa a sexta posição entre os elencos mais valiosos da Copa. Assim, fica atrás apenas de França, Inglaterra, Espanha, Portugal e Alemanha. O atacante Vini Jr, aliás, lidera o grupo com um valor de mercado de 140 milhões de euros.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.