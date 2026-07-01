Federação explica “novo escudo” de Portugal após críticas

A Federação Portuguesa de Futebol se posicionou, nesta quarta-feira (1º), sobre a modificação do escudo no site oficial. De acordo com a entidade, o novo símbolo terá utilização apenas para fins corporativos da entidade e não afeta a equipe nacional.

“A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vem por este meio esclarecer que a atualização gráfica divulgada hoje no seu site diz respeito exclusivamente à identidade visual corporativa e empresarial da FPF, no âmbito de um processo de harmonização e coerência gráfica entre as diversas entidades que integram o universo FPF Empresarial”, escreveu.

Assim, o logo oficial da Seleção de Portugal, portanto, segue o mesmo. Ao visualizar a mudança no portal da entidade, muitos interpretaram que o novo desenho substituiria o escudo da seleção nacional. No entanto, a FPF esclareceu que a atualização gráfica diz respeito exclusivamente à identidade visual corporativa e empresarial da instituição.

Diante disso, Portugal entra em campo nesta quinta-feira (2), às 20h (de Brasília), para enfrentar a Croácia pela segunda fase da Copa do Mundo. A partida, aliás, será no BMO Field, em Toronto, no Canadá, e vale uma vaga nas oitavas de final da competição.

Veja a nota na íntegra de Portugal

“A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vem por este meio esclarecer que a atualização gráfica divulgada hoje no seu site diz respeito exclusivamente à identidade visual corporativa e empresarial da FPF, no âmbito de um processo de harmonização e coerência gráfica entre as diversas entidades que integram o universo FPF Empresarial.

Em momento algum foi equacionada qualquer alteração ao emblema da Seleção Nacional. O símbolo que os nossos jogadores trazem ao peito com orgulho representa uma nação inteira e é, e continuará a ser, intocável.

Amanhã, como sempre, faremos tudo para honrar esse símbolo”

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