Fechado com o Como, Kaiki se despede da torcida do Cruzeiro: “Até breve”

O Cruzeiro concluiu a transferência definitiva do lateral-esquerdo Kaiki Bruno para o Como, da Itália. O jovem atleta de 23 anos utilizou as suas redes sociais nesta quarta-feira (1º) para publicar uma mensagem oficial de despedida e agradecer o carinho recebido na Toca da Raposa II. O jogador encerra o ciclo no clube formador e se prepara para o primeiro desafio internacional na carreira.

A diretoria celeste costurou uma engenharia financeira vantajosa para liberar a revelação das categorias de base. O negócio com a equipe italiana envolve cifras altas e o montante total da operação pode atingir o patamar de 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 88 milhões na cotação atual). Em seu perfil oficial, o defensor divulgou um vídeo com os seus melhores lances e valorizou o período em Belo Horizonte:

“Nem nos meus maiores sonhos eu imaginava viver tudo o que vivi vestindo essa camisa. Cheguei ao Cruzeiro ainda menino, carregando uma mochila cheia de sonhos e um coração disposto a lutar por cada oportunidade. Foi aqui que cresci, amadureci, aprendi a vencer, a perder, a me levantar e, acima de tudo, a entender o verdadeiro significado de representar esse manto estrelado.”

Trajetória de Kaiki e evolução tática no Cruzeiro

Natural de Betim, cidade vizinha da capital mineira, Kaiki ingressou nas categorias de base do Cruzeiro em idade precoce. O jovem ganhou as primeiras oportunidades no elenco profissional na temporada de 2021, despontando como uma promessa para o setor defensivo. No entanto, o atleta passou os primeiros quatro anos integrando o banco de reservas e buscando espaço no time principal.

A grande virada na carreira do lateral aconteceu durante a temporada de 2025. Naquele ano, o jogador demonstrou ótimas valências táticas e se firmou como uma peça indispensável no esquema titular da comissão técnica, mantendo o alto nível de consistência no ano atual. No total, o defensor vestiu a camisa cruzeirense em 135 partidas oficiais, registrando dois gols anotados e nove assistências distribuídas.

Gratidão aos profissionais e recado para a torcida azul

Ao finalizar o pronunciamento na internet, o atleta deixou em aberto a possibilidade de retornar ao futebol mineiro no futuro. Kaiki fez questão de estender os agradecimentos aos funcionários dos bastidores e direcionou uma mensagem exclusiva de gratidão para o público que frequenta os jogos no Estádio Mineirão:

“Obrigado por cada aplauso, por cada incentivo nos momentos difíceis, por acreditar em mim e por transformar o Mineirão em um lugar único. Vestir essa camisa nunca foi apenas jogar futebol. Era carregar no peito o peso de uma nação apaixonada, entrar em campo e sentir milhares de vozes empurrando a gente até o último minuto. Saio com o coração cheio de gratidão e com a certeza de que dei tudo de mim enquanto defendi essas cores. Obrigado por tudo, Cruzeiro. Até breve.”

Um post compartilhado por Kaiki Bruno (@kaikibrunos)

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