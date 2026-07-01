Com zagueiro em recuperação, Paraguai se prepara visando a França

No próximo sábado (4), o Paraguai terá novamente a missão de superar uma campeã mundial no mata-mata. Desta vez, a oponente será a França, às 17h (de Brasília), valendo vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.

A prioridade do treino que ocorreu nesta quarta-feira (1) foi de recuperação dos atletas que atuaram na classificação frente a Alemanha. Com isso, houve apenas uma leve corrida no gramado da Universidade da Pensilvânia por parte destes jogadores.

Por outro lado, os demais reservas fizeram atividade que simulava uma espécie de “jogo treino”. Nesta parte do treino, estiveram figuras conhecidas do público brasileiro como o zagueiro Balbuena (Grêmio) e o atacante Ramón Sosa, do Palmeiras.

Na delegação sob o comando do técnico Gustavo Alfaro, a única dúvida para o compromisso frente aos franceses é o zagueiro Omar Alderete. O camisa 3 teve um trauma no joelho esquerdo na reta final do empate sem gols contra a Austrália, na fase de grupos. Não por acaso, ficou no banco de reservas contra os germânicos, mas não foi acionado.

No treino desta quarta, Alderete deu trotes no gramado e trouxe certo teor de otimismo para a chance de retornar ao time titular. Entretanto, caso não consiga, a tendência é que José Maria Canale forme a dupla de zaga ao lado de Gustavo Gómez.



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