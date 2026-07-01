Atlético define data para o retorno de jogadores eliminados na Copa

A diretoria do Atlético estabeleceu de forma oficial o cronograma de reapresentação do trio de atletas que defendeu a Seleção Equatoriana na Copa do Mundo de 2026. O volante Alan Franco, o lateral-direito Ángelo Preciado e o atacante Alan Minda retomam os trabalhos focados no clube após a eliminação do Equador diante do México, ocorrida na última terça-feira (30).

A comissão técnica alvinegra concedeu um período de dez dias de descanso para os profissionais por causa do desgaste físico e mental no torneio de seleções. Por isso, os três jogadores sul-americanos devem se apresentar na Cidade do Galo no dia 10 de julho. O restante do elenco atleticano cumpre uma rotina normal de treinamentos no centro de excelência desde o dia 22 de junho.

Calendário do Brasileirão dá tempo para preparação

Apesar do retorno programado para o meio do mês, os equatorianos ganharão um tempo considerável para trabalhar o condicionamento físico com os preparadores. O Atlético voltará a disputar uma partida oficial somente no dia 22 de julho, em um confronto diante do Bahia. A partida válida pelo Campeonato Brasileiro acontecerá na Arena MRV.

Dessa forma, o técnico terá quase duas semanas completas para integrar os atletas da seleção aos novos conceitos táticos. O descanso prolongado serve para nivelar a intensidade do grupo, visto que os jogadores que permaneceram no Brasil realizaram uma espécie de intertemporada física nas últimas semanas.

Raio-X do desempenho do trio do Atlético na Copa

Entre os três convocados do clube mineiro, o volante Alan Franco alcançou o maior protagonismo internacional na competição. O meio-campista assumiu a condição de titular absoluto e esteve presente em todas as quatro partidas disputadas por La Tri na América do Norte. Em contrapartida, os companheiros de clube tiveram caminhos diferentes no esquema do treinador Sebastián Beccacece.

O lateral Ángelo Preciado participou de todos os confrontos da equipe no torneio, mas iniciou os duelos no banco de reservas e entrou no decorrer das etapas complementares. Por fim, o atacante Alan Minda começou a partida de estreia no time principal, mas perdeu espaço na rotação e não recebeu novas oportunidades nos jogos seguintes. O Equador encerrou a sua campanha no Mundial com um retrospecto de uma vitória, um empate e duas derrotas.

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