Depois da classificação incrível da Bélgica sobre Senegal na prorrogação, o técnico Rudi Garcia comemorou a vitória no último suspiro, no Lumen Field, em Seattle (EUA), e também valorizou a mentalidade vencedora da equipe. No entanto, o treinador fez questão de explicar a substituição de nomes de peso da equipe, como Doku e De Bruyne. O primeiro, aliás, não se conformou.

“Vocês precisam pensar em uma coisa: o treinador, quando faz uma mudança, não é contra o jogador que sai, é a favor do que entra, porque ele quer melhorar o seu time. Eu só procuro melhorar minha equipe e colocar jogadores que possam acrescentar algo para vencer a partida e dominar o jogo. E foi isso que aconteceu”, disse Garcia, ponderando que Doku ficou sete dias sem treinar para acompanhar o nascimento do filho.

Rudi também falou sobre a discussão acalorada entre Leandro Trossard e Youri Tielmans, que se estranharam pouco antes da pausa para hidratação no segundo tempo de jogo.

“Lukaku se encarregou um pouco de acalmar os dois, mas eu gosto disso. Isso significa que temos uma equipe viva. Os jogadores têm o direito de não concordar, eles têm o direito, como jogadores, de discutir asperamente. O Trossard e o Tielemans são dois jogadores muito importantes da seleção belga, eles tinham tanta vontade de vencer que eu nem sei por que eles brigaram, mas eu gosto disso. Eu quero ter esses jogadores que têm vontade de virar a mesa quando as coisas não vão bem porque em campo nós precisamos disso, precisamos dessa determinação — explicou.

Classificação heróica

Além disso, Rudi Garcia admitiu que Senegal tinha totais méritos se houvesse conseguido a classificação às oitavas de final.

“Não vamos esquecer: havia duas equipes em campo esta noite, tivemos duas excelentes seleções nesta Copa do Mundo. Como eu disse, o Senegal teria merecido passar de fase, mas é importante que eu passe confiança e traga ajustes à equipe. Não é necessariamente que os 11 titulares da Bélgica tenham sido ruins, é a equipe do Senegal que foi muito bem. E com o time que a Bélgica terminou a partida, talvez nós também estivéssemos perdendo de 2 a 0 após 50 minutos. É nisso que você precisa pensar”, disse antes de complementar.

“O importante é que conseguimos reverter a situação, e essa é a beleza do futebol. Você pode achar que está perdendo e, então, quando realmente acredita no seu time, em si mesmo, no seu companheiro de equipe, e está determinado o suficiente, você também precisa de um pouco de sorte”, resumiu.

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