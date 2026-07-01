Atacante uzbeque supera astros e leva prêmio de gol mais bonito da 1ª fase da Copa

O Uzbequistão não conseguiu avançar além da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, mas ainda assim deixou sua marca no torneio. O atacante e capitão Eldor Shomurodov foi eleito pelos torcedores como autor do gol mais bonito da primeira fase, em votação da Fifa.

O lance memorável aconteceu na derrota por 3 a 1 contra a RD Congo. Logo aos dez minutos, Shomurodov recebeu um lançamento pela esquerda da área e, quase sem ângulo, encobriu o goleiro Lionel Mpasi com um toque preciso, abrindo o placar de forma espetacular.

Na votação popular, o uzbeque conquistou 36% dos votos e ficou em primeiro lugar. O segundo posto foi para Wilson Isidor, do Haiti, que somou 26,5% com um golaço de longa distância diante de Marrocos. Em terceiro, Kerim Alajbegovic recebeu 24,9% graças ao gol marcado na vitória da Bósnia por 3 a 1 sobre o Catar.

A disputa contou com nomes de peso do futebol mundial. Lionel Messi concorreu com um dos três gols que fez contra a Argélia, Vini Jr entrou na lista pelo gol diante de Marrocos, e Kylian Mbappé pelo lance que selou a vitória da França sobre Senegal.

Na última edição da Copa do Mundo, a de 2022, o prêmio de gol mais bonito ficou com o brasileiro Richarlison, após o voleio histórico contra a Sérvia ainda na fase de grupos.

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