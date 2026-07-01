Copa do Mundo: onde assistir aos jogos desta quinta-feira, 2 de julho

Nesta quinta-feira, 2/7, mais três jogos definem classificados para as oitavas de final da Copa do Mundo. Dois dos favoritos ao título estarão em campo. Primeiramente a Espanha, que encara a Áustria, no SoFi STadium,em Los Angeles. Um pouco mais tarde, às 20h (de Brasília), será a vez de Portugal enfrentar a Croácia, em Toronto.

Um detalhe torna esses confrontos ainda mais interessantes: nas oitavas de final, o vencedor de Espanha x Áustria enfrentará quem levar a melhor no duelo entre Portugal e Croácia.

Fechando a maratona de jogos do dia, quando o relógio marcar meia-noite (de Brasília), a Suíça encara a Argélia, no BC Place, em Vancouver.

Veja agora onde assistir aos jogos desta quinta-feira (2/7)

16h – Espanha x Áustria – Globo(aberta),SporTV (fechada), CazéTV (Youtube) e GE/Globoplay (Streaming)

20h – Portugal x Croácia – Transmissão exclusiva da CazéTV

0h – Suíça x Argélia – Transmissão exclusiva da CazéTV

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