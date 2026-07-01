Resumo da Copa nesta quarta-feira, 1/7: análise dos jogos

Três seleções carimbaram suas classificações para as oitavas de final da Copa do Mundo nesta quarta-feira, 1º de julho: Inglaterra, Bélgica e Estados Unidos.

Os norte-americanos foram os que conseguiram a classificação com alguma tranquilidade, já que venceram por 2 a 0. Houve algum susto, pois, quando venciam por 1 a 0, ficaram com dez jogadores (exatamente o autor do gol, Balogun, foi expulso), mas a vitória foi confirmada com um belo gol de Tillman na reta final. Já a Inglaterra sofreu muito para eliminar a República do Congo. Saiu atrás no primeiro tempo e só conseguiu a virada com gols aos 29 e aos 40 minutos do impecável Harry Kane. Já o drama maior do dia ficou com a Bélgica. Uma classificação quase improvável. O time perdia por 2 a 0 e estava dando adeus ao Mundial até os 41 minutos do segundo tempo. Mas Lukaku empatou, e, aos 44, Tielemans empatou. Na prorrogação, já no fim, aos 15 minutos do segundo tempo da etapa extra, um pênalti — muito reclamado pelos congoleses — foi cobrado por Tielemans com categoria. Veja o resumo da Copa INGLATERRA 2X1 CONGO A Inglaterra conseguiu sua classificação de forma dramática diante de uma República do Congo que mais uma vez mostrou qualidade técnica. Os africanos saíram na frente com um belo gol de Cipenga em finalização sem chance para Pickford. Apesar do domínio, a partir de depois dos 30 minutos foi que a Inglaterra começou a ter chances claras. E foram pelo menos quatro, com Kane, Rashford e Bellingham, com Mpasi fazendo boas defesas, além da zaga salvar um lance em cima da linha. No fim, Kane pediu um pênalti, muito contestado por não ser marcado. Aliás o Congo quase marcou com Wissa, na trave. No segundo tempo, pressão inglesa, mas nada de gols. Mpasi fazia novas e ótimas defesas e o jogo estava complicado para a Inglaterra. Isso até os 29 minutos, quando Kane escorou cruzamento de Gordon e empatou o jogo. Aos 40, Kane mais uma vez apareceu. Gordon recuperou a bola perto da área (em rebote de nova defesa de Mpasi) e tocou para Kane. O artilheiro limpou a marcação e de fora da área bateu com força. No ângulo: 2 a 1. De forma dramática, mas merecida pelo volume no segundo tempo, a Inglaterra alcançou sua vaga.

BÉLGICA 3X2 SENEGAL

Se a classificação da Inglaterra foi dramática, o que dizer do triunfo da Bélgica sobre Senegal, na prorrogação? O time belga, que jogou mal e foi envolvido por Senegal grande parte do jogo, estava perdendo por 2 a 0 até os 41 minutos do segundo tempo. Mas conseguiu o empate e levou o duelo para a prorrogação quando venceu por 3 a 2.

Senegal começou melhor, saiu na frente com Diaw aproveitando o rebote de uma bola na trave em cabeçada de Ismaila Sarr. No segundo tempo, Sarr recebeu uma ligação direta da defesa, disparou, entrou na área e bateu para fazer 2 a 0.

Tudo parecia dominado pelos africanos. O técnico belga começou a fazer mudanças tirando os craques (De Bruyne e Doku) e entrou com Lukaku, mesmo com o goleador fora da melhor forma física. Mas o artilheiro mostrou seu valor, concluindo, aos 41, um cruzamento da direita para deixar 2 a 1 no placar e ressuscitar uma Bélgica que estava morta.

E veio o empate aos 44. O cruzamento era para ser cortado pelo goleiro Diaw, mas ele errou e Trossard concluiu de cabeça. Uma pena para Diaw, que fez bom jogo, salvou um gol em chute de De Cuyper e vinha substituindo muito bem o lesionado Mendy. Veio a prorrogação e, quando parecia que a decisão iria para as penalidades, uma bola dividida entre Tielemans e a zaga sobrou para Lukebakio perder um gol na cara do goleiro senegalês. Mas o VAR chamou o juiz e viu pênalti em Tielemans. Ele cobrou bem e… Bélgica 3 a 2. Avançou. Mas Senegal foi melhor.