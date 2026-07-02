Ajax anuncia lateral Caio Henrique, ex-Monaco, até 2030

O Ajax oficializou nesta quarta-feira (1º) a chegada do lateral-esquerdo Caio Henrique para reforçar o elenco na temporada 2026/27. Aos 28 anos, o brasileiro deixou o Monaco e assinou contrato válido até junho de 2030, em um movimento que simboliza a aposta do clube holandês na experiência e regularidade do jogador.

Formado nas categorias de base do Santos, Caio passou por Paraná, Fluminense e Grêmio, além de ter atuado pelo Atlético de Madrid, antes de se consolidar no futebol francês. No Monaco, viveu seu auge: foram seis temporadas, 211 partidas, três gols e 39 assistências, números que o colocaram entre os principais laterais da Ligue 1.

Nas redes sociais, o jogador se despediu do clube e agradeceu companheiros e torcedores.

“Hoje me despeço do lugar que foi minha casa durante as últimas seis temporadas. É hora de abrir um novo capítulo da minha carreira”, escreveu.

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Europa segue como foco de Caio Henrique

O anúncio do Ajax também foi feito online, com Caio posando com a camisa marcada pelo número “2030”, em alusão ao longo vínculo firmado. A expectativa é a de que ele se junte ao elenco já na pré-temporada e esteja disponível para os primeiros compromissos oficiais.

Na última temporada, disputou 34 jogos, mas enfrentou uma lesão muscular na coxa entre março e maio. Isso, aliás, o que atrapalhou sua sequência e também sua tentativa de retomar espaço na Seleção Brasileira. Até agora, soma cinco partidas pela equipe nacional, três delas no último ano.

Apesar de sondagens de clubes brasileiros, Caio optou por permanecer na Europa e terá sua primeira experiência no futebol holandês, integrando o projeto de reconstrução de um dos clubes mais tradicionais do continente.

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