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Jornal americano lista Zico entre lendas sem Copa do Mundo

Jornal americano lista Zico entre lendas sem Copa do Mundo
Jornal americano lista Zico entre lendas sem Copa do Mundo -

O jornal americano “The Athletic” publicou uma matéria, nesta quarta, com os maiores jogadores da história que jamais ergueram uma taça de Copa do Mundo. O brasileiro Zico estampa a foto de abertura da reportagem e lidera os destaques. O top5 do veículo traz ainda Johan Cruyff (Holanda), Eusébio (Portugal), Sándor Kocsis (Hungria) e Michael Ballack (Alemanha).

“Neste artigo, analisamos as melhores campanhas individuais em Copas do Mundo protagonizadas por jogadores que nunca venceram o torneio. A lista não inclui grandes atuações de jogadores que conquistaram o título em outra edição — como Ronaldo em 1998, Zinedine Zidane em 2002 ou Lionel Messi em 2014. Trata-se exclusivamente de jogadores que jamais venceram o maior prêmio do futebol”, disse a introdução da reportagem.

O jornal descreveu Zico como um meia-atacante completo, dono de dribles desconcertantes e passes em profundidade incisivos. Além disso, uma média de gols digna dos grandes centroavantes da história.

Zico chegou à Espanha no auge da forma e justificou a expectativa. O camisa 10, portanto, liderou a equipe de Telê Santana com quatro gols, visão de jogo impecável e lances de genialidade. Apesar de encantar o mundo, o craque esbarrou na Itália e encerrou a competição como o grande símbolo da seleção que conquistou fãs em todo o planeta, mas voltou para casa sem a taça.

Além de Zico

O The Athletic também citou Cruyff, da Holanda, que quebrava a lógica daquele elenco ao jogar com total liberdade. Pela Hungria, em 1954, Kocsis também entrou na lista do jornal. A publicação destacou que o atacante superou o próprio Puskás — a grande estrela daquela geração — em desempenho na Copa de 1954. O jogador marcou 10 jogos naquela Copa.

O The Athletic, aliás, também incluiu o craque português Eusébio na lista por sua campanha na Copa de 1966. Nascido em Moçambique, ele virou ídolo do Benfica e conquistou o prêmio de maior jogador português do século XX. Naquele Mundial, ele marcou nove gols, liderando os triunfos sobre o Brasil (3 a 1) na fase de grupos e a Coreia do Norte (5 a 3) nas quartas.

Por fim, o alemão Ballack. Longe de ser o meia que dita o ritmo do jogo, o jogador brilhava ao surgir como elemento surpresa na área para decidir, destacou o tablóide. Na Copa de 2002, ele, aliás, liderou a Alemanha vice-campeã com três gols na campanha.

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