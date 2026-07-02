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Loco Abreu surge como favorito para assumir comando do Uruguai

Loco Abreu surge como favorito para assumir comando do Uruguai
Loco Abreu surge como favorito para assumir comando do Uruguai -

A eliminação precoce da seleção do Uruguai ainda na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 acelerou os planos da Associação Uruguaia de Futebol (AUF) para reformular a comissão técnica. De acordo com informações publicadas pelo jornal espanhol Diario As, o ex-atacante Sebastián “Loco” Abreu aparece como o principal candidato para assumir o cargo de treinador da equipe nacional. Atualmente, o ídolo do Botafogo comanda o Xolos de Tijuana, do México.

Essa movimentação de mercado ocorre logo após a saída do argentino Marcelo Bielsa. O experiente treinador pediu demissão do cargo por causa do desempenho decepcionante no Mundial da América do Norte, onde a equipe sul-americana somou apenas dois pontos em nove possíveis e deu adeus ao torneio de forma antecipada.

Desgaste político e eliminação aceleram saída de Bielsa

A passagem de Marcelo Bielsa pela equipe uruguaia terminou marcada por forte instabilidade e resultados muito abaixo do potencial do elenco. Além do fracasso técnico nos gramados da Copa do Mundo, o comandante enfrentou graves problemas de relacionamento com as principais lideranças do vestiário nos últimos meses.

Logo após a desclassificação, o técnico argentino também demonstrou forte irritação e protagonizou episódios de ríspidos confrontos com os profissionais de imprensa nas coletivas. Por esse motivo, a cúpula da AUF mudou o perfil de busca e agora prioriza um profissional nascido no país, que possua identificação imediata com a cultura futebolística local e consiga unificar o ambiente de trabalho.

Cláusula contratual facilita vinda de Loco Abreu

O nome de Loco Abreu já havia integrado os planos da federação em 2024 para assumir o comando da categoria sub-20. Naquela oportunidade, o presidente da entidade, Ignacio Alonso, apresentou uma proposta oficial, mas o ex-jogador recusou o convite por entender que necessitava de maior rodagem no futebol profissional antes de assumir tamanha responsabilidade.

Dois anos depois, contudo, o panorama mudou completamente e o treinador se sente respaldado para aceitar o desafio na seleção principal. Embora possua mais um ano de vínculo com o Xolos de Tijuana, Abreu se protegeu juridicamente no mercado mexicano. O contrato com o clube atual contém uma cláusula de rescisão automática sem custos em caso de convites da Seleção Uruguaia ou do Nacional de Montevidéu. No final do ano passado, o técnico já havia manifestado o seu desejo de servir ao país:

“É como diz a música (“A Don José”): “Se a pátria me chama, eis-me aqui”. A seleção é a seleção, e nunca lhe daremos as costas. Sem dúvida, as portas estarão sempre abertas para conversar com a seleção e com o Nacional. Isso está estipulado nos contratos; não discuto isso publicamente porque há coisas que não precisam ser conhecidas.”

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