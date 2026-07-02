Goleiro Vozinha fatura primeira campanha publicitária após sucesso na Copa

O goleiro Vozinha transformou o sucesso histórico de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026 em uma grande oportunidade financeira fora das quatro linhas. Após ganhar projeção internacional com as ótimas atuações pela seleção africana, o jogador publicou nesta quarta-feira (1º) sua primeira postagem publicitária oficial. O atleta gravou um conteúdo em formato de vídeo para divulgar um jogo de futebol nas plataformas digitais.

Essa explosão de engajamento acompanha uma mudança drástica nos canais de comunicação do esportista. Atualmente, o arqueiro soma mais de 17 milhões de seguidores em seu perfil oficial no Instagram, transformando-se em um fenômeno de mídia. A popularidade começou logo na estreia do Mundial, quando o goleiro garantiu um empate sem gols contra a Espanha com defesas difíceis e virou xodó do público.

Um post compartilhado por UFL game mobile (@uflgame_mobile)

Atuações seguras despertam o interesse do Ceará

Além do retorno financeiro com o mercado de marcas, o desempenho técnico nos gramados da América do Norte abriu portas no futebol brasileiro. Intermediários ofereceram o nome de Vozinha à diretoria do Ceará para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

A comissão técnica do clube cearense acelera a busca por reforços pontuais desde a contratação do técnico Daniel Paulista. Dessa maneira, a chegada de um goleiro com experiência internacional e apelo midiático agregaria valor técnico ao elenco e impulsionaria as ações de marketing do clube nordestino.

Ascensão meteórica muda o patamar da carreira de Vozinha

Antes do início da Copa do Mundo, Vozinha vivia uma realidade totalmente diferente no cenário europeu. O profissional defendia o GD Chaves, equipe da segunda divisão de Portugal, e mantinha uma conta discreta com apenas 28 mil seguidores na internet.

Em contrapartida, a campanha surpreendente de Cabo Verde colocou o jogador no centro dos holofotes do jornalismo esportivo mundial. A liderança em campo e o carisma nas entrevistas pós-jogo consolidaram o atleta como uma das grandes histórias do torneio de 2026, atraindo olhares de ligas que antes não monitoravam o mercado da África Ocidental.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.