Presidente do CRB critica oferta do São Paulo por atacante: “Indecente”

O São Paulo tentou contratar o atacante Mikael, artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro, mas ouviu um “não” do CRB. Presidente do clube maceioense, Mário Marroquim afirmou que a oferta tricolor foi “indecente’. O Tricolor tem o interesse em um empréstimo gratuito, com opção de compra ao fim do contrato a partir de metas.

“Houve uma proposta, mas posso dizer que foi uma proposta indecente. O São Paulo quer levar o atleta por empréstimo, de graça, para fechar negócio no fim do ano, após o jogador atingir metas. O Mikael não precisa mais provar para ninguém a qualidade que tem”, disse Marroquim ao Ge.Globo.

“O atleta só sai por 2 milhões de euros. Já recebemos proposta do exterior de 1,2 milhão de euros e recusamos porque entendemos que ele vale mais”, completou.

Artilheiro do futebol brasileiro em 2026, com 20 gols em 28 jogos, Mikael, de 27 anos, começou a carreira no Sport. Ele passou por clubes como América-PE, Confiança, Internacional e América-MG.

O São Paulo está em busca de reforços na janela de transferências. Nesta quarta-feira (1), o clube anunciou a chegada do atacante Victor Sá, ex-Botafogo. Além disso, tenta pelo menos um meio-campista e um zagueiro.

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