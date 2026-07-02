Suíça x Argélia: em busca da primeira vitória em mata-mata de Copas

Em busca de um feito histórico, Suíça e Argélia se enfrentam pela fase 16 avos da Copa do Mundo. A partida acontece na madrugada desta sexta-feira (03), à meia-noite, em Vancouver, no Canadá. Quem passar, encara o vencedor do duelo entre Argentina e Cabo Verde. Em caso de empate, a decisão da vaga vai para a prorrogação e, se persistir o empate, teremos pênaltis.

O confronto envolve seleções que buscam um feito inédito: vencer em mata-mata de Copas. Os suíços até já venceram, em 1934 e 1938, quando a competição era disputava apenas em confrontos eliminatórios. Entretanto, desde que o torneio adotou a fase de grupos, os europeus caíram no primeiro confronto de mata-mata nas seis classificações que tiveram. Já as Raposas avançaram uma vez apenas, em 2014, e perderam para a Alemanha nas oitavas de final.

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva para o Brasil no canal do YouTube da CazéTV.

Como chega a Suíça

Depois de um tropeço na abertura, a Suíça conseguiu encontrar um bom rumo para o seu time. A seleção conta com boas atuações de Xhaka, que vem sendo um pilar de construção para o time. Quem também se destaca na La Nati são Ruben Vargas e Manzambi. A dupla veio do banco nos dois primeiros jogos e, contra o Canadá, ganhou a oportunidade no time titular, o que deve ser mantido por Murat Yakin. Inclusive, o atacante é o artilheiro da seleção na Copa, com três gols.

Como chega a Argélia

Saindo atrás do marcador em todos os jogos que disputou, as Raposas precisaram se reabilitar para conseguir a segunda classificação para o mata-mata das Copas. A expectativa agora é que a equipe consiga bater de frente com os suíços, já que oscilou bastante ao longo da fase de grupos. Em campo, Vladimir Petkovic encontra a seleção que dirigiu na Copa de 2018 e deve manter Benbot no gol, com Luca Zidane permancendo no banco de reservas.

SUÍÇA X ARGÉLIA

Copa do Mundo – 16 avos de final

Data e horário: 3/7/2026 (sexta-feira), à 00h (de Brasília)

Local: BC Place, Vancouver (CAN)

SUÍÇA: Kobel; Jaquez, Elvedi, Akanji e Ricardo Rodríguez; Freuler, Sow e Xhaka; Manzambi, Ruben Vargas e Embolo. Técnico: Murat Yakin.

ARGÉLIA: Benbot; Belghali, Mandi, Bensebaini e Aït-Nouri; Boudaoui, Bentaleb, Chaïbi, Maza e Mahrez; Gouiri. Técnico: Vladimir Petkovic.

Árbitro: Yael Falcón Pérez (ARG)

Assistentes: Maximiliano Del Yesso (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG)

VAR: Não divulgado

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