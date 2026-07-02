Japonês que fez críticas a Neymar dispara contra brasileiros: “Têm bastante tempo livre”

O atacante Kento Shiogai voltou a opinar sobre a polêmica criada antes do confronto que resultou na eliminação do Japão para o Brasil na Copa do Mundo. O jovem de 21 anos, que criticou Neymar nos dias que antecederam a partida, ironizou a enxurrada de comentários de brasileiros em seu perfil no Instagram, dizendo que os torcedores brasileiros “devem ter bastante tempo livre”.

Em entrevista ao portal japonês “Daily Sports” nesta quarta-feira (1º), Shiogai admitiu que a repercussão foi muito maior do que esperava.

“Não há a menor possibilidade de eu me retratar agora. Perdemos, então o que as pessoas disserem é problema delas. Só quero garantir que isso não termine assim”, afirmou.

Apesar disso, deixou claro que não pretende recuar nas críticas feitas ao craque brasileiro, embora tenha reconhecido que, daqui em diante, será mais cuidadoso com suas palavras.

“Eu apenas disse o que pensava, mas não sei como isso será interpretado. Quero ser mais cuidadoso daqui para frente”, acrescentou.

Mesmo sem entrar em campo na derrota por 2 a 1, o atacante asiático se tornou um dos protagonistas fora das quatro linhas. Após o apito final, aliás, Matheus Cunha respondeu às provocações mostrando cinco dedos em direção ao banco japonês, em alusão ao pentacampeonato mundial da Seleção Brasileira.

A polêmica, no entanto, também trouxe consequências negativas. Shiogai foi alvo de uma onda de mensagens ofensivas e ataques xenofóbicos nas redes sociais após a classificação do Brasil diante dos japoneses.

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