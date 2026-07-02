Quem é Ståle Solbakken? Técnico da Noruega desafia Ancelotti e sonha em derrubar o Brasil

A Noruega terá pela frente um dos maiores desafios de sua história recente no próximo domingo (05/7), quando enfrentará o Brasil pelas oitavas de final da Copa do Mundo. À frente da equipe está um personagem que ganhou os holofotes nos últimos dias. Afinal, Ståle Solbakken, treinador responsável por recolocar os noruegueses entre as principais seleções do mundo e que protagonizou um momento descontraído ao citar Carlo Ancelotti após a classificação.

Depois da vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, Solbakken encerrou seu discurso no vestiário com uma frase que rapidamente repercutiu nas redes sociais.

“Pode esperar, Carlo Ancelotti. Estamos chegando.”

Contudo, a declaração foi interpretada por muitos como uma provocação ao treinador da Seleção Brasileira. No dia seguinte, porém, o comandante tratou de esclarecer o contexto e fez questão de destacar sua admiração pelo italiano.

“Foi mais uma homenagem a ele. Ele é um dos maiores, se não o maior, da história do futebol europeu. Isso está longe de ser um insulto. Ele é talvez o maior treinador do futebol europeu, ao lado de Pep Guardiola e José Mourinho”, disse o treinador.

Segundo Solbakken, a frase nasceu apenas da euforia pela classificação histórica da Noruega e não carregava qualquer intenção de desrespeito.

“Temos o maior respeito por Ancelotti e pelo Brasil como nação. Acho que eles entenderam o humor da situação. Não houve nenhuma análise profunda por trás disso, foi apenas uma lembrança do que está por vir em alguns dias”, completou.

O responsável por mudar a história da Noruega

Aos 57 anos, Solbakken é considerado um dos treinadores mais importantes da história recente do futebol norueguês. Aliás, antes de assumir a seleção, construiu praticamente toda a carreira no Copenhagen, da Dinamarca, onde conquistou diversos títulos nacionais e levou o clube repetidas vezes à Liga dos Campeões.

Assim, no comando da Noruega desde 2020, recebeu a missão de transformar uma geração talentosa, liderada por Erling Haaland e Martin Ødegaard, em uma equipe competitiva internacionalmente.

O trabalho exigiu paciência. A seleção ficou fora da Copa do Catar e também não conseguiu vaga na Eurocopa de 2024. Ainda assim, a federação manteve confiança no treinador, que consolidou um modelo de jogo baseado em organização defensiva, intensidade e transições rápidas.

O resultado apareceu nas Eliminatórias. A Noruega encerrou um jejum de 28 anos sem disputar uma Copa do Mundo e voltou ao principal palco do futebol internacional pela primeira vez desde 1998.

Discurso emocionado marcou classificação

Aliás, após eliminar a Costa do Marfim, Solbakken fez um discurso emocionado aos jogadores. O treinador ressaltou o significado da campanha para todo o país.

“Rapazes, vocês da seleção fizeram história. Não apenas na história do futebol do país, mas na história da Noruega como um todo. Isso é algo enorme. Esses 28 anos de dor… acabou. Nunca mais. Foram vocês que fizeram isso. Foram vocês que tornaram possível que todo mundo na Noruega possa ficar bêbado por 14 dias sem que ninguém ache estranho. Vocês que criaram isso. Levem isso com vocês.

O vídeo viralizou nas redes sociais e reforçou a imagem de um treinador que combina cobrança, liderança e proximidade com o elenco.

Desafio contra o Brasil

Assim, Solbakken tenta escrever mais um capítulo histórico. A Noruega chega embalada por uma campanha consistente e aposta na força de Haaland, Ødegaard e Antonio Nusa para tentar eliminar o Brasil. Do outro lado estará justamente Carlo Ancelotti, um técnico que o comandante norueguês faz questão de tratar como referência.

Contudo, apesar do respeito, Solbakken acredita que sua equipe pode competir em alto nível. O duelo entre Brasil e Noruega acontece no próximo domingo, às 17h (de Brasília), em Nova Jersey. Quem vencer garante vaga nas quartas de final da Copa do Mundo e mantém vivo o sonho do título.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.