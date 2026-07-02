Haaland exibe relógio de edição limitada avaliado em R$ 300 mil; veja

O nome de Erling Haaland ganhou ainda mais destaque entre os torcedores brasileiros por causa do confronto entre Brasil e Noruega, marcado para o próximo domingo (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. No entanto, desta vez, o atacante chamou atenção fora dos gramados ao surgir usando um relógio de luxo avaliado em quase R$ 300 mil.

O acessório é um Breitling Chronomat B01 Erling Haaland, edição especial desenvolvida em homenagem ao camisa 9 da seleção norueguesa. A marca produziu apenas 250 unidades do modelo, que custa cerca de 49.600 euros, o equivalente a R$ 294.712,24 na cotação atual.

Além disso, a coleção se destaca pelo acabamento exclusivo. Cada relógio traz um mostrador confeccionado com meteorito, esculpido a partir de uma rocha espacial, o que torna cada peça única. A Breitling também criou uma edição ainda mais rara, destinada exclusivamente a Haaland e a pessoas de seu círculo mais próximo.

O atacante apareceu usando o item de luxo em Dallas, no Texas, logo após a vitória da Noruega por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, resultado que garantiu a classificação da equipe para as oitavas de final da Copa do Mundo.

Agora, Haaland volta o foco para o duelo diante da Seleção Brasileira, em uma das partidas mais aguardadas da competição. Enquanto o atacante representa uma das principais ameaças da Noruega em campo, o relógio exclusivo também reforça o prestígio que o jogador conquistou fora dele.

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