Mbappé reforça papel de líder e demonstra maturidade com presente especial à seleção da França

Kylian Mbappé vem exercendo um papel de destaque na seleção da França dentro e fora de campo durante a Copa do Mundo. Segundo o jornal espanhol AS, o atacante presenteou todos os companheiros de equipe com fones de ouvido logo no início da concentração para o torneio.

Além disso, o gesto foi interpretado internamente como uma demonstração de cuidado e união com o elenco. De acordo com a publicação, a atitude reforçou a imagem de maturidade do camisa 10, que assumiu a braçadeira de capitão e tem liderado o grupo também nos bastidores.

Enquanto conduz a equipe em campo, Mbappé também oferece apoio aos atletas que disputam a primeira Copa do Mundo da carreira. Ainda segundo o AS, o atacante se tornou uma referência para os mais jovens, contribuindo para a integração do elenco francês.

O desempenho dentro das quatro linhas acompanha essa liderança. Até o momento, Mbappé acumula seis gols e duas assistências no Mundial e figura entre os principais destaques da competição.

Agora, a França volta suas atenções para as oitavas de final. Neste sábado (4), às 18h (de Brasília), a equipe enfrenta o Paraguai, que surpreendeu ao eliminar a Alemanha, em partida marcada para o Estádio da Filadélfia, nos Estados Unidos.

Papel como capitão reforça maturidade de Mbappé na seleção da França

Além dos gestos com os companheiros, Mbappé também vive um momento especial na carreira ao disputar, pela primeira vez, uma Copa do Mundo como capitão da seleção francesa. Desde que assumiu a braçadeira, o atacante conquistou a confiança da comissão técnica e passou a participar ativamente de decisões relacionadas tanto aos aspectos táticos quanto ao ambiente fora de campo.

Além disso, a boa relação com o técnico Didier Deschamps fortaleceu ainda mais sua liderança. Para o treinador, o camisa 10 amadureceu ao longo dos anos e hoje exerce a função de capitão com naturalidade e responsabilidade.

“Kylian, que hoje é nosso capitão, antes de ser capitão escutava e observava. Ele assume essa liderança fora de campo e também dentro dele. E sabe que, quando fala, não fala em seu próprio nome, mas em nome de todos os jogadores”, exaltou o treinador.

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