Com direito a 'Little Portugal', CR7 e cia. jogam 'em casa' em cidade canadense

Quis o destino que o jogo que pode marcar a despedida de Cristiano Ronaldo das Copas fosse perto de suas raízes portuguesas. Afinal, a cidade de Toronto, que recebe Portugal x Croácia, nesta quinta-feira (02), às 20h, abriga a maior colônia lusa na América do Norte.

Estima-se que mais de 170 mil portugueses vivam por lá. Inclusive, há um bairro chamado de Little Portugal, tamanha a concentração histórica de patrícios. Nem mesmo na vizinha Espanha ou nos Estados Unidos há tanta gente em um só lugar. Aliás, em todo o mundo, o número só não supera o da cidade de São Paulo, onde moram mais de 400 mil lusos.

Por esse motivo, CR7 e companhia cruzaram por uma multidão de fãs no aeroporto, nos treinos e na porta do hotel em que estão hospedados. O que já é até comum por se tratar da histeria com o astro de 41 anos. Mas, desta vez, teve um gostinho especial.









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Logística de Portugal

Na fase de grupos, Portugal jogou duas vezes em Houston (contra RD Congo e Uzbequistão) e mais uma em Miami (empate com a Colômbia). Por ter se classificado em segundo, alterou a logística e partiu para Toronto no começo da semana.

Caso avance às oitavas de final, a delegação voltará aos Estados Unidos. Afinal, o compromisso será em Dallas, contra Espanha ou Áustria. Apesar do desempenho frustrante até aqui, a expectativa é positiva entre os torcedores. O sonho é ver Cristiano Ronaldo em sua primeira final de Copa.

Pacto pelo falecido Diogo Jota

O jogo contra a Croácia ocorre na véspera do aniversário de um ano da morte de Diogo Jota. Aos 28 anos, o atacante português, que defendia o Liverpool, sofreu um acidente de carro na Espanha e não resistiu aos ferimentos, causando comoção no mundo do futebol.

De acordo com o jornal “A Bola”, os jogadores da seleção de Portugal fizeram uma espécie de pacto para se dedicarem e vencerem para honrar a memória de Jota. Na estreia lusa no Mundial, o telão do estádio exibiu uma imagem do ex-jogador.

“Queremos ganhar a Copa do Mundo por ele (Jota). E acho que o aniversário é só um momento que transforma o jogo no “jogo do Diogo Jota”. Não é um momento difícil. A dificuldade é todo dia, quando ele não está aqui fisicamente. Mas quando ele está com a gente, somos um time mais forte”, disse o técnico Roberto Martínez, em uma das coletivas de imprensa durante a fase de grupos.

Outro momento de luto marcou a delegação de Portugal na semana passada. Manuel Ribeiro de Carvalho, pai do auxiliar técnico Ricardo Carvalho, morreu aos 69 anos em Lisboa. O elenco fez um minuto de silêncio no campo de treino em homenagem a ele.