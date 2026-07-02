Treinador da RD Congo soube de morte do pai antes de jogo contra a Inglaterra

A entrevista coletiva após a eliminação da RD Congo na Copa do Mundo 2026, após a derrota para a Inglaterra, ficou marcada por um momento curioso envolvendo o técnico Sébastien Desabre.

No encerramento da conversa com jornalistas, Jerry Kalemo, assessor de imprensa da seleção congolesa comunicar a todos os presentes sobre a morte do pai do treinador francês.

“Gostaríamos de informar que o técnico perdeu o pai. Nossos sinceros sentimentos”, disse Kalemo.

As imagens de TV mostraram, inclusive, Desabre visivelmente desconfortável com a notícia. O treinador respondeu apenas com um “obrigado” e deixou a sala, dando a impressão de que havia sido comunicado do fato naquele momento.

Porém, segundo o Journal de Kinshasa, Desabre recebeu a notícia da morte do pai antes do início da partida e, mesmo assim, decidiu permanecer no banco de reservas. O ministro dos Esportes da República Democrática do Congo, Didier Budimbu, apresentou essa versão ao veículo.

Contudo, nem a imprensa congolesa nem a federação local informaram com precisão quando o treinador recebeu a notícia da morte do pai. Após a coletiva de imprensa, Desabre não se pronunciou sobre o assunto.

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