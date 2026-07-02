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Jornal espanhol defende Harry Kane na disputa pela Bola de Ouro

Jornal espanhol defende Harry Kane na disputa pela Bola de Ouro
Jornal espanhol defende Harry Kane na disputa pela Bola de Ouro -

Decisivo diante da RD Congo, Harry Kane brilhou e levou a Inglaterra às oitavas da Copa do Mundo. Assim, o centroavante estufou a rede em duas oportunidades na virada por 2 a 1 e voltou a chamar a atenção da imprensa. O diário espanhol “S” publicou que o atacante vive temporada mágica que seria injusto vê-lo encerrar a carreira sem conquistar o principal prêmio individual do futebol, a Bola de Ouro.

“Ver Kane pendurar as chuteiras sem uma Bola de Ouro seria injusto”, disse a publicação.

Na publicação, o jornal destaca que o inglês vive uma fase que vai além dos números. O periódico lembra que o atacante voltou a decidir uma partida eliminatória de Mundial e afirma que, apesar de receber menos atenção do que outros astros, continua entre os jogadores mais decisivos do futebol.

Diante disso, o periódico ainda faz um trocadilho ao chamá-lo de “HurriKane”. Dessa forma, uma referência à palavra inglesa hurricane (furacão), e o define como um dos maiores centroavantes de todos os tempos.

Números do Furacão

O artigo sustenta que Kane reúne argumentos suficientes para disputar a Bola de Ouro. Além da temporada de destaque, o atacante acumula marcas históricas com a seleção inglesa. Com 83 gols, ele ocupa o posto de maior artilheiro da história da Inglaterra. Na avaliação do AS, consolidou-se como o maior jogador que já vestiu a camisa do país.

Além disso, o atacante chegou a 13 gols na competição e ultrapassou Pelé nesse quesito. Ele também soma 16 participações diretas em gols, entre bolas na rede e assistências, em apenas 15 partidas. Entre os jogadores em atividade, o inglês aparece atrás apenas de Lionel Messi e Kylian Mbappé no ranking de maiores artilheiros da história do torneio.

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