Conheça o “guru do sono”, amigo de Ancelotti, que faz Cristiano Ronaldo dormir cinco vezes por dia

Antes de se tornar o guru do sono de Cristiano Ronaldo e de outros atletas de elite, Nick Littlehales trabalhava como representante de uma fabricante de colchões. No início da década de 1990, porém, sua trajetória mudou após conhecer Alex Ferguson, então técnico do Manchester United. Dessa forma, a partir dessa parceria, o especialista passou a estudar como o sono poderia influenciar diretamente o desempenho esportivo e passou a implementar mudanças na rotina dos jogadores, com ajustes na iluminação, na temperatura dos quartos e nos hábitos antes de dormir.

Além disso, a adesão da chamada “Geração de 92”, especialmente de jogadores como David Beckham e Ryan Giggs, ajudou a popularizar a prática dentro do elenco. Segundo ele, o projeto foi desenvolvido de forma empírica, já que ainda não existia um método estruturado de consultoria do sono, mas acabou se tornando um marco na preparação física do futebol.

Além disso, Nick Littlehales criou o método R90, que reorganiza o descanso em ciclos de aproximadamente 90 minutos, em vez de priorizar apenas as tradicionais oito horas de sono. Com essa estratégia, o especialista orienta os atletas a completar cerca de 35 ciclos por semana, o que permite compensar eventuais noites mal dormidas ao longo dos dias seguintes.

Cristiano Ronaldo e o “guru do sono”

Cristiano Ronaldo adotou o método de Nick Littlehales e passou a organizar o descanso em cinco períodos diários, buscando reduzir o estresse e acelerar a recuperação muscular. Além disso, o atacante conheceu o especialista durante a passagem de Carlo Ancelotti pelo Real Madrid, quando demonstrou interesse pela metodologia apresentada ao elenco.

Na mesma linha de disciplina, CR7 também mantém uma alimentação rigorosamente controlada. Dessa forma, ele evita açúcar, fast food, bebidas alcoólicas, amido e farinha, reforçando uma rotina voltada ao alto desempenho físico ao longo da carreira.

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