Ex-Flu e Galo vai jogar ao lado de David Luiz em time do Chipre

O Pafos, do Chipre, anunciou a contratação do atacante brasileiro Biel, que estava no Sporting (POR), por empréstimo válido até o fim da temporada 2026/27. Ele se junta a outros compatriotas, com o veterano zagueiro David Luiz e o atacante Lelê, emprestado pelo Fluminense.
Biel foi revelado nas categorias de base do Fluminense e em seguida passou por Grêmio e Bahia antes de ser vendido ao Sporting no início de 2025. Porém, ele não conseguiu se firmar na equipe lisboeta. Então, o clube português o emprestou ao Atlético Mineiro e depois ao Al Taawoun, da Arábia Saudita.
Na última temporada, Biel, de 225 anos, disputou 15 partidas e marcou apenas um gol.
O técnico português Ricardo Sá Pinto comanda o Pafos e teve uma rápida passagem pelo Vasco em 2020. O clube vai disputar as eliminatórias para a Liga Europa.
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