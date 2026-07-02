Botafogo deve dar valorização salarial para Franclim Carvalho

Após recusar a proposta do Vasco para permanecer no Botafogo, o técnico Franclim Carvalho deve receber uma valorização salarial. Afinal, o treinador português abriu mão de receber muito mais para continuar no Glorioso. Dessa forma, a diretoria alvinegra concordou em dar um leve reajuste, de acordo com o canal “Arena Alvinegra”.

Franclim Carvalho recebeu uma proposta salarial de mais de R$ 1 milhão por mês, mas recusou. A instabilidade jurídica da SAF do Vasco pesou para o treinador português decidir permanecer no Botafogo. Ele, aliás, já tinha trabalhado anteriormente no Glorioso, como auxiliar do técnico Artur Jorge, atual comandante do Cruzeiro.

Franclim Carvalho entrou na mira do Vasco justamente por já ter trabalhado com Artur Jorge. Afinal, o treinador do Cruzeiro recebeu uma proposta do Cruz-Maltino no início do ano, logo após a demissão do técnico Renato Gaúcho. Portanto, a sua metodologia de trabalho e ideias de jogo agradavam a diretoria vascaína. Mas não houve acerto.

Contratado no início deste ano, Franclim Carvalho chegou ao Botafogo com a missão de arrumar a casa após a saída de Martín Anselmi. Sob o comando do português, o Alvinegro se classificou às oitavas de final da Sul-Americana e ocupa o 12º lugar no Brasileirão. Ao todo, soma 16 jogos, oito vitórias, cinco empates e três derrotas.

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