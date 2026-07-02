Astro do Senegal detona comissão técnica após eliminação e anuncia afastamento

A eliminação na Copa do Mundo 2026 provocou a primeira baixa no Senegal. Horas depois da derrota por 3 a 2 para a Bélgica, o meio-campista Pape Gueye, um dos mais experientes do grupo, anunciou que deixará de defender a seleção enquanto Pape Thiaw seguir como técnico da equipe.

Em uma publicação nas redes sociais, o jogador afirmou que comentará a eliminação em outro momento, mas antecipou a decisão de se afastar da seleção. “Voltarei mais tarde para falar sobre a eliminação. Mas, desde já, anuncio que, enquanto esta comissão técnica permanecer no comando, farei uma pausa na seleção”, escreveu.

Pape Gueye começou a partida como titular, mas deixou o campo aos 21 minutos do segundo tempo, quando o Senegal ainda vencia por 2 a 0. Após o apito final, o jogador afirmou que tinha condições físicas para permanecer em campo e ressaltou que a substituição partiu exclusivamente do treinador.

“Estou bem fisicamente. No fim das contas, é o treinador quem toma as decisões, e nós respeitamos isso”, completou Gueye.

O Senegal esteve perto da classificação para as oitavas de final. A equipe abriu 2 a 0 sobre a Bélgica e controlou boa parte da partida. No entanto, os belgas reagiram nos minutos finais do tempo regulamentar, empataram e forçaram a prorrogação. Depois disso, completaram a virada com um gol de pênalti nos acréscimos.

A decisão de Pape Gueye aumenta a pressão sobre Pape Thiaw, que passa a sofrer pressão interna e também da imprensa senegalesa.

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