Thiago Silva participa de atividades em campo no Fluminense

Reforço do Fluminense para a sequência da temporada, Thiago Silva já treina em campo com o elenco. O zagueiro se reapresentou na última terça-feira (30), no CT Carlos Castilho, e treinou pela primeira vez em campo apenas nesta última quarta (1). Assim, a expectativa é que o defensor fique à disposição logo após a abertura da janela de transferências internacionais, no dia 20 de julho.

Na chegada ao CT Carlos Castilho, Thiago Silva realizou exames médicos e fez atividades na academia. O zagueiro, de 41 anos, treinou em campo apenas no dia seguinte. Assim, o jogador não apresentou nenhuma limitação. A expectativa é que a estreia seja contra o Grêmio, no dia 26 de julho, em Porto Alegre, pela 20ª rodada do Brasileirão.

Thiago Silva se despediu do Fluminense em dezembro do ano passado, quando rescindiu o contrato e acertou com o Porto, de Portugal. O zagueiro, que entrou na pré-lista da seleção brasileira para a Copa do Mundo, disputou 14 jogos pelo clube português, com média de 77,4 minutos, e foi campeão português. Contudo, ficou fora da lista final para o Mundial.

Revelado no Fluminense, Thiago Silva defendeu a camisa tricolor pela primeira vez entre 2006 e 2008. Dessa forma, fez parte da campanha da conquista do título da Copa do Brasil de 2007 e da campanha do vice da Libertadores de 2008. Já consagrado, retornou no meio de 2024. Assim, foi o capitão da campanha histórica na Copa do Mundo de Clubes de 2025, quando o Tricolor foi semifinalista.

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