Magalhães vs. Haaland: a relação de “guerra e paz” tem capítulo especial na Copa

Com a bola rolando, o confronto entre Gabriel Magalhães e Erling Haaland em jogos da Premier League é recheado de tensão, provocação e até algumas agressões. O zagueiro brasilero e o atacante norueguês já se enfrentaram 11 vezes e, há dois anos, se tornaram personagens a cada Arsenal x Manchester City.

A batalha terá um capítulo especial na Copa do Mundo, no próximo domingo, às 17h, em Nova Jersey, pelas oitavas de final. Mas as imagens das disputas escondem um respeito mútuo entre ambos. Tanto que já se abraçaram após algumas das partidas, mesmo com o clima quente da rivalidade.

Magalhães, de 28 anos, chegou ao Arsenal em 2020. Haaland, por sua vez, estreou no City em 2022. Mas foi em março 2024 que as primeiras faíscas surgiram. Depois de muitos puxões e trombadas em um empate sem gols, o apito final trouxe um bate-boca e até uma encarada. Técnico do atacante, Pep Guardiola se apressou para separar os dois. Em seguida, porém, deixaram o gramado entre carícias.

TEREMOS GABRIEL MAGALHÃES x ERLING HAALAND NA COPA DO MUNDO pic.twitter.com/cVH73I9Xf6 — DataFut (@DataFutebol) June 30, 2026

Bolada, gols e cabeçada

A partir daí, em todos os jogos houve algum ato que apimentou a disputa. Em setembro de 2024, Haaland jogou uma bola na cabeça de Gabriel Magalhães, que estava de costas, após um gol de seu time. Já em fevereiro de 2025, foi a vez do brasileiro ir à forra. Em uma vitória por 5 a 1, gritou na cara do norueguês.

“Fiz mais isso por ele ter jogado a bola na minha cabeça. Para tirar uma onda como ele tirou onda de mim. É uma boa rivalidade” explicou, em participação no podcast “Podpah”. “Ele é um jogador de ponta e acho que também gosta de jogar contra mim. É divertido. Nós curtimos isso.”

Na temporada passada, Haaland marcou de novo após se desvencilhar do zagueiro em meio a puxões na área. Por fim, em abril deste ano, Magalhães fez uma falta no rival e os dois se encararam. Houve um movimento de cabeçada do brasileiro, mas o noruguês não caiu, o que poderia gerar um cartão vermelho.

“Não vou cair tão fácil assim”, disse, sorrindo, o artilheiro do City quando questionado sobre o lance. “Se eu caísse, seria vermelho, mas eu nunca faria algo assim. É uma batalha, uma guerra, então é normal ter atos provocativos no futebol. Faz parte do jogo”, minimizou.

Números de Magalhães vs. Haaland

Jogos: 11

Vitórias do Arsenal: 2

Vitórias do City: 5

Gols de Haaland: 6

Gols de Magalhães: 1