Torcedor estátua da RD Congo se despede da Copa com carta emocionante

A eliminação da República Democrática do Congo na Copa do Mundo de 2026 não encerrou apenas a campanha histórica da seleção africana. Logo após a derrota por 2 a 1 para a Inglaterra, nas oitavas de final, um dos personagens mais populares do torneio emocionou torcedores ao publicar uma mensagem de agradecimento nas redes sociais (veja o texto abaixo na íntegra).

Michel Mboladinga, conhecido por interpretar nos estádios o líder revolucionário Patrice Lumumba, ganhou destaque mundial por acompanhar os jogos da RD Congo. Sempre imóvel nas arquibancadas, ele chamou a atenção do público e se transformou em um dos símbolos da competição.

Nesta Copa do Mundo, porém, Mboladinga só conseguiu entrar no estádio em apenas um dos quatro jogos da RD Congo. Por causa de problemas com o visto para entrar nos EUA, ele acompanhou de perto a estreia diante da Colômbia, em Guadalajara, no México. Mboladinga viajou para o Canadá a fim de esperar a liberação do visto, mas foi barrado pelas autoridades americanas.

Veja a carta na íntegra:

“52 anos de preparação, testes, tentativas, repetições e fracassos que serviram de aprendizado. Nosso único objetivo era conquistar a classificação para esta prestigiada competição. Mas, no fim, percebemos que o sonho foi além do que imaginávamos: participar desta Copa do Mundo deixou de ser o nosso único sonho. Nossa fome era ir muito mais longe.

A República Democrática do Congo é uma terra abençoada

Sonhamos juntos. Acreditamos juntos. É bonito deixar a competição com tanta vontade de permanecer nela, lutando sem parar até o último instante.

Mais uma vez: Parabéns a todos nós!

Isso é apenas um adiamento. Voltaremos a nos encontrar com ambições ainda maiores.”

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