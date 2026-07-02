EUA emitem alerta de “calor extremo” para o horário de Brasil x Noruega

O jogo entre Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026, tem um adversário inesperado: o calor extremo. As autoridades meteorológicas e de saúde dos EUA emitiram alertas para uma intensa onda de calor que deve atingir a região de Nova York/Nova Jersey no domingo (5), mesmo dia da partida marcada para as 16h (horário local), no MetLife Stadium.

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Segundo as previsões, os termômetros podem superar os 38°C durante a tarde. Já a sensação térmica pode ultrapassar os 43°C por causa da combinação entre temperatura elevada e alta umidade. Em alguns pontos da região metropolitana de Nova York, os índices de calor podem se aproximar dos 46°C.

Diante desse cenário, autoridades estaduais e municipais reforçaram uma série de recomendações para torcedores que irão ao estádio. Entre as orientações estão manter hidratação constante, usar roupas leves e claras, procurar áreas de sombra sempre que possível, utilizar protetor solar e evitar consumo excessivo de bebidas alcoólicas.

Efeito até no transporte público

A logística do evento, inclusive, também sofreu impacto. A operadora de transporte público de Nova Jersey informou que o calor intenso poderá provocar redução na velocidade dos trens por questões de segurança, aumentando a possibilidade de atrasos no deslocamento dos torcedores até o estádio. A recomendação, aliás, é que o público saia com antecedência e acompanhe as atualizações do sistema de transporte.

Além do jogo, o fim de semana concentra uma série de grandes eventos na região, incluindo as celebrações do feriado de Independência dos EUA. Por isso, a prefeitura de Nova York ativou o plano de emergência para altas temperaturas. Pretende ampliar o número de centros de resfriamento e reforçando o atendimento médico.

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