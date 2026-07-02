São Paulo detalha cenário financeiro aos atletas e promete pagar atrasados

A diretoria do São Paulo realizou a primeira reunião com o elenco desde a chegada de Sergio Pimenta, diretor financeiro, nesta quarta-feira (1). Assim, o diretor financeiro participou do encontro para apresentar aos jogadores um panorama da situação econômica do clube e explicar os principais desafios enfrentados pela gestão. A informação é do portal “ge”.

Além disso, o gerente esportivo Rafinha e o advogado Felipe Carvalho, que atua ao lado do ex-jogador na administração do futebol, também estiveram presentes na reunião. Na conversa, o clube prometeu quitar, em breve, o mês de direitos de imagem que deve ao elenco.

Em fevereiro, o presidente Harry Massis firmou um acordo com o elenco para acabar com a prática, adotada na gestão de Julio Casares, de manter dois meses de direitos de imagem em atraso. No entanto, as dificuldades financeiras impediram o cumprimento do planejamento traçado pela atual diretoria, que busca aparar as arestas.

O cenário financeiro também afeta o mercado de transferências. O Tricolor pretende adotar cautela na busca por reforços e evitar contratações de atletas com salários elevados.

A diretoria considera incompatível ampliar a folha salarial enquanto o clube enfrenta restrições financeiras e trabalha para equilibrar as contas. Por fim, busca é por oportunidades de mercado. Isso ocorreu no caso de Victor Sá, novo reforço, que assinou depois de deixar o Krasnodar, da Rússia.

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