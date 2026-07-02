Flamengo se blinda e tenta minimizar perdas no elenco

O Flamengo montou uma estratégia para se proteger do assédio do mercado e minimizar perdas para a sequência da temporada. Apesar da necessidade de vender para equilibrar as contas, o Rubro-Negro não pretende perder atletas em funções consideradas importantes. Dessa forma, recusou uma proposta do Aston Villa, da Inglaterra, pelo lateral-direito Emerson Royal.

O clube inglês ofereceu 9 milhões de euros (cerca de R$ 53 milhões) pelo lateral-direito. Contudo, o Flamengo considerou a proposta baixa e, por isso, recusou. Além disso, Emerson Royal é o único reserva de Varela e costuma ser utilizado com frequência. Portanto, caso aceitasse a proposta, o Rubro-Negro teria que voltar ao mercado.

O Flamengo adota cautela no mercado. Mas há prioridades. Dessa forma, o Rubro-Negro deve investir seus esforços em um volante e em um atacante. Danilo, do Botafogo, e Luiz Henrique, do Zenit, da Rússia, são dois nomes na mira. Contudo, a negociação com o Botafogo deve ser complicada por se tratar de um rival. Já os russos, por sua vez, costumam fazer jogo duro para liberar os atletas.

Para a sequência da temporada, a diretoria do Flamengo entende que tem um orçamento limitado para reforços. Porém, deseja dar ao técnico Leonardo Jardim algumas contratações para agregar qualidade para o time e aumentar suas opções. O Rubro-Negro disputa o título brasileiro com o Palmeiras e está nas oitavas de final da Libertadores.

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