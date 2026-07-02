Vídeo: Vini Jr e Haaland “estrelam” meme nas redes baseado em “As Branquelas”

A classificação da seleção brasileira para as oitavas de final da Copa do Mundo 2026 deixou a torcida animada para o duelo com a Noruega. Uma verdadeira enxurrada de memes com Vini Jr e Haaland, inspirados no filme As Branquelas, um dos maiores sucessos da comédia dos anos 2000, tomou conta das redes.

Em muitas publicações, os internautas substituíram os rostos dos protagonistas do longa-metragem, produzido pelos irmãos Marlon e Shawn Wayans, pelos de Vini Jr. e Haaland, criando comparações bem-humoradas com as expressões exibidas pelos dois jogadores durante a partida entre Brasil e Noruega.

Veja o vídeo:

Um post compartilhado por Rudy Landucci (@rudylanducci)

Além das montagens inspiradas em As Branquelas, torcedores criaram figurinhas, vídeos editados e novas versões de cenas famosas do filme. O humor dominou as reações, e muitos usuários elogiaram a criatividade das edições.

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