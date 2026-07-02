Clube belga recua após entrave salarial com atacante do Corinthians

O Club Brugge, da Bélgica, tentou contratar o atacante Dieguinho, mas não conseguiu avançar nas tratativas com o jogador do Corinthians. Afinal, o atacante considerou baixa a proposta salarial apresentada pelo clube belga, e as conversas não evoluíram para uma negociação entre as equipes. A informação é do portal ESPN.

Disposto a investir cerca de 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 30 milhões) na contratação, o Club Brugge esbarrou na recusa do atleta. Com isso, o Timão sequer recebeu uma proposta oficial para discutir a transferência.

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Aos 18 anos, Dieguinho integra o elenco comandado por Fernando Diniz e aparece como opção para o setor ofensivo. Nesta temporada, o camisa 61 disputou 19 partidas, marcou dois gols e deu uma assistência.

Dessa forma, o atacante tem contrato com o clube paulista até dezembro de 2029. Além do vínculo de longo prazo, o Corinthians protege o jogador com uma multa rescisória de 100 milhões de euros, cerca de R$ 593 milhões.

Por fim, o Timão mede forças com o Remo no dia 23 de julho, às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. Na Libertadores, a equipe enfrentará o Rosario Central nas oitavas, enquanto encara o Internacional pela Copa do Brasil.

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