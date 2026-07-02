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Jogada10
Olise encanta lendas da França e se aproxima de marca histórica na Copa
Por
Jogada10
Publicado às 12h32 de 02/07/2026
Olise encanta lendas da França e se aproxima de marca histórica na Copa -
Jogada10
Meia lidera Les Bleus no Mundial 2026 com cinco assistências e está a um passe de igualar o feito de Pelé, Rei do Futebol, em 1970
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