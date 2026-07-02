Sem Rayan, Brasil realiza mais um treino visando o embate contra a Noruega

O Brasil realizou, na manhã desta quinta-feira (02/7), mais um treinamento visando o confronto contra a Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A atividade aconteceu no CT Columbia Park, em Morristown, Nova Jersey, e teve uma baixa pontual. Afinal, Rayan permaneceu na academia para controle de carga e foi a única ausência entre os jogadores disponíveis. Contuudo, o atacante não preocupa a delegação.

Além do jovem atacante, ficaram fora apenas os lesionados Lucas Paquetá e Raphinha, ambos em tratamento e já descartados das atividades com bola.

Como foi o treino do Brasil

Com os demais campos do complexo reservados pela Fifa para outras seleções, o Brasil utilizou o último gramado disponível no centro de treinamento. Assim, a movimentação começou com um trabalho específico dos goleiros, que aqueceram separadamente sob orientação da comissão técnica antes da chegada do restante do elenco.

Na sequência, os jogadores iniciaram o aquecimento coletivo e deram continuidade à programação elaborada por Carlo Ancelotti. O treinador priorizou exercícios de troca rápida de passes e movimentação, com trabalhos de tabelas em espaços reduzidos para aprimorar a velocidade das combinações ofensivas.

Depois da primeira parte da atividade, o elenco foi dividido em três grupos para tradicionais rodas de “bobinho”, exercício utilizado para estimular posse de bola, intensidade e tomada de decisão em espaços curtos. O quarto goleiro da delegação, Léo Nanetti, participou da dinâmica e completou uma das rodas ao lado dos atletas de linha.

Assim, a comissão técnica ainda terá mais alguns dias para definir a equipe que enfrentará a Noruega. A tendência, porém, é que Carlo Ancelotti mantenha a base que venceu o Japão, com a única dúvida relacionada à vaga deixada por Lucas Paquetá

Brasil e Noruega se enfrentam no domingo (05/7), às 17h (de Brasília), em Nova Jersey. Quem vencer garante vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.

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