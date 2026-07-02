Vasco pagará multa e oferece salário três vezes maior para Seabra

O Vasco tem um novo técnico para a sequência da temporada. O Cruz-Maltino chegou a um acerto com Fernando Seabra, do Coritiba, que chega para assumir o lugar de Renato Gaúcho. Contudo, para conseguir contratá-lo, o Gigante da Colina precisou jogar alto. Assim, ofereceu um salário três vezes maior e aceitou a pagar a multa rescisória de R$ 4 milhões.

Fernando Seabra recebia cerca de R$ 350 mil no Coritiba. No Vasco, portanto, o salário é de aproximadamente R$ 1 milhão. O treinador, de 48 anos, chegará a São Januário com uma comissão técnica formada por dois auxiliares, um preparador físico e um analista de desempenho. O contrato é válido até o fim de 2027.

Após demitir o técnico Renato Gaúcho, o Vasco iniciou a busca por treinadores. O Cruz-Maltino focou, principalmente, em estrangeiros. O Gigante da Colina chegou a um acerto verbal com o técnico Franclim Carvalho, do Botafogo, mas a insegurança jurídica na SAF impediu a transferência. Dessa forma, houve uma mudança no perfil de buscas.

O bom início de Fernando Seabra com o Coritiba no Brasileirão agradou a diretoria. Afinal, o Coxa ocupa a sétima colocação, enquanto o Vasco está em 17º lugar. Nesta temporada, o treinador soma 28 jogos com o clube paranaense, com 11 vitórias, nove empates e oito derrotas. Ele também já teve passagens por Cruzeiro e Bragantino.

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